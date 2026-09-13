"Прильотів" по пункту пропуску "Ягодин" не було – ДПСУ

Влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею внаслідок нічної повітряної атаки ворога не було, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У ДПСУ наголосили, що зважаючи на посилені повітряні атаки РФ по території України і повітряні тривоги, у пунктах пропуску призупиняються пропускні операції з міркувань безпеки людей.

Раніше у соцмережах з'явилась інформація, що росіяни завдали удару по АЗС біля ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Повідомляється, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа.