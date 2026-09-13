Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Прильотів" по пункту пропуску "Ягодин" не було – ДПСУ

1 хв читати
Додати як джерело

Влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею внаслідок нічної повітряної атаки ворога не було, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У ДПСУ наголосили, що зважаючи на посилені повітряні атаки РФ по території України і повітряні тривоги, у пунктах пропуску призупиняються пропускні операції з міркувань безпеки людей.

Раніше у соцмережах з'явилась інформація, що росіяни завдали удару по АЗС біля ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Повідомляється, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#ягодин #дпсу #ситуація #спростування
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Росія від ранку суботи запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, продовжуючи атаки на об'єкти української економіки, заявив президент Укр…

Читати
Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але конста…

Читати
Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо нео…

Читати