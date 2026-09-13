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У Конотопі внаслідок атаки російських БпЛА постраждали двоє людей, пошкоджено будинок – ДСНС

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У Конотопі Сумської області внаслідок ранкової атаки російських безпілотників постраждали двоє людей, пошкоджено будинок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сумщина: сьогодні вранці російські безпілотники атакували місто Конотоп. Через атаку травмовані двоє людей", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок, загорілися гараж та автомобіль.

Існувала загроза поширення вогню. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

#сумська #постраждалі #атака #конотоп #бпла_рф
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