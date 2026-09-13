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На Чернігівщині внаслідок російських атак загинув чоловік, троє людей постраждали – ОВА

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Унаслідок російських атак на Чернігівщину загинув 52-річний чоловік, ще троє людей постраждали, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Більше доби триває повітряна тривога. На Чернігівщині російські удари забрали життя одного чоловіка, ще троє людей постраждали", – написав він у телеграмі.

За словами Чауса, напередодні вранці внаслідок удару БпЛА по Городні пошкоджено вікна двоповерхового будинку.

У Ніжині російські війська вдарили "бандеролями". Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин, пожежу на місці удару ліквідували рятувальники.

У селі Корюківського району FPV-дрон влучив у подвір'я, пошкодивши мікроавтобус.

У Семенівській громаді FPV-дрон атакував автомобіль. 50-річний водій отримав уламкові поранення та був доправлений до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. Пізніше відбувся ще один удар, унаслідок якого пошкоджено автомобілі.

У Батуринській громаді на Ніжинщині внаслідок атаки БпЛА загинув 52-річний чоловік із Сумщини, який разом із товаришем повертався з риболовлі. Їхній автомобіль посікло уламками дрона, товариш загиблого не постраждав.

Пізно ввечері російські війська вдарили "геранню" по селу Менської громади, пошкодивши автомобілі та вікна приватного будинку.

Уночі "Молнія" атакувала село Новгород-Сіверської громади. Знищено автомобіль, постраждали двоє людей – 15-річна дівчина та 18-річний хлопець. Дівчину госпіталізували, хлопець лікується амбулаторно.

#чернігівська #постраждалі #атака
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