Ворог обстріляв Херсонщину, дев'ять людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, дев'ять людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Кізомис, Дніпровське, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Урожайне, Шевченківка, Осокорівка, Нововоронцовка, Кочубеївка, Львове, Новокаїри, Хрещенівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили будинок культури, газопровід, приватні гаражі та автомобілі.

Тим часом у суботу зі звільнених громад регіону евакуювали 20 людей.