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ППО України збила 405 з 453 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 13 локаціях

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ППО України збила 405 з 453 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 405 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання повітряних засобів на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S8000 "Бандероль", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 13 вересня (з 18:00 12 вересня) противник атакував 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ; ТОТ АР Крим – Гвардійське та акваторія Азовського Моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА, додали в командуванні.

#ппо #цілі #ліквідація
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