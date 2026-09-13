Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Одесі кількість загиблих унаслідок ранкової атаки РФ зросла до двох, постраждали 26 людей

1 хв читати
Додати як джерело
В Одесі кількість загиблих унаслідок ранкової атаки РФ зросла до двох, постраждали 26 людей
Фото: ДСНС Одещини

В Одесі під час аварійно-пошукових робіт у пошкодженій внаслідок ранкової атаки РФ багатоповерхівці рятувальники виявили тіло ще однієї людини, кількість загиблих зросла до двох, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до двох", – написав він у Телеграм.

За словами Лисака, ще 26 людей на цій локації отримали поранення, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку завершено.

Водночас уночі РФ знову атакувала Одесу. Пошкоджено багатоповерховий і приватні будинки, автомобіль, два навчальні заклади та об'єкти інфраструктури.

Наслідки нічної атаки уточнюються. Повітряна тривога триває.

#одеса #жертви #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Росія від ранку суботи запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, продовжуючи атаки на об'єкти української економіки, заявив президент Укр…

Читати
Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але конста…

Читати
Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо нео…

Читати