В Одесі кількість загиблих унаслідок ранкової атаки РФ зросла до двох, постраждали 26 людей

В Одесі під час аварійно-пошукових робіт у пошкодженій внаслідок ранкової атаки РФ багатоповерхівці рятувальники виявили тіло ще однієї людини, кількість загиблих зросла до двох, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до двох", – написав він у Телеграм.

За словами Лисака, ще 26 людей на цій локації отримали поранення, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку завершено.

Водночас уночі РФ знову атакувала Одесу. Пошкоджено багатоповерховий і приватні будинки, автомобіль, два навчальні заклади та об'єкти інфраструктури.

Наслідки нічної атаки уточнюються. Повітряна тривога триває.