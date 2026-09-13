Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 415 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1520 окупантів, два танка, 77 артсистем, вісім бронемашин, 2142 БПЛА, а також 415 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб, танків – 12 344 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од, артилерійських систем – 49 678 (+77) од, РСЗВ – 2 120 (+5) од, засоби ППО – 1 635 (+2) од, літаків – 442 (+1) од, гелікоптерів– 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од, крилаті ракети – 5 111 (+8) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од. спеціальна техніка – 4 681 (+5) од". – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.