Росіяни атакували Запорізьку область, чотири поранених

Російські війська на ранок неділі завдали більше 900 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого чотири постраждалих, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Чотири людини отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район", – написав він у Телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Комишувасі, Новопавлівці, Мирівці, Нижній Хортиці, Славному, Оріхову, Васинівці, Омельнику, Новорозівці, Червоному Яру, Преображенці, Сонячному, Вільнянці, Василівському та Новосолошиному.

За його словами, 734 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Новояковлівку, Веселянку, Резедівку, Біленьке, Жовту Кручу, Островське, Лисогірку, Новотроїцьке, Ясну Поляну, Новоолександрівку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Копані та Тернувате.

Також зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Канівському, Цвітковому та Верхній Терсі, а 201 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Степовому, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 179 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/48218