13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 вересня - День пам'яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр., День пам'яті жертв фашизму, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день журавля, День "Обійміть свого собаку", Міжнародний день заповітів, День перукаря, День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин, Міжнародний день шоколаду,

Румунія – Свято збирання винограду.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Корнилія сотника, Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

День 1662 Російська агресія - Day 1662 Russian aggression

День пам'яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.

Відзначається щорічно в другу неділю вересня відповідно до Постанови Верховної Ради України від 08.11.2018 р. № 2608-VIII.

День пам'яті жертв фашизму

Відзначається щорічно у другу неділю вересня. Вшановують десятки мільйонів загиблих військових і цивільних людей внаслідок нацистського та фашистського терору.

Дата відзначається з 1962 року й обрана невипадково. Саме на вересень припадають дві найважливіші події, пов’язані з Другою світовою війною, а саме її початок та завершення.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Відзначається щорічно в другу неділю вересня відповідно до Указу Президента України від 12.08.1993 р. № 302/93.

Всесвітній день журавля

У другу неділю вересня в різних країнах світу відзначається Всесвітній день журавля. Мета свята – привернути увагу світової спільноти до тих проблем і труднощів, які спіткають цих граціозних птахів.

У 2002 році в США вчені-екологи рятували американського журавля, який перебував на межі зникнення. Вони підкладали яйця рідкісного птаха в гнізда інших видів для безпечного висиджування.

День, коли на волю вирушив цілий виводок успішно врятованих птахів, став основою для нового екологічного свята.

День "Обійміть свого собаку"

День "Обійми свого собаку" - це особлива подія, яка відзначається щороку у другу неділю вересня. Це день, присвячений вшануванню найкращого друга людини та визнанню глибокого зв'язку, який люди поділяють зі своїми чотирилапими супутниками.

Міжнародний день заповітів

Міжнародний день заповітів — це день, присвячений підвищенню обізнаності щодо важливості складання заповіту. Щороку він відзначається 13 вересня.

День народження пеніциліну

13 вересня відзначають День народження пеніциліну - випадкове відкриття, що зробило революцію в медицині.

13 вересня 1928 року світ став свідком доленосної події в історії медицини – випадкового відкриття пеніциліну Олександром Флемінгом. Цю дату часто відзначають як день народження пеніциліну, що знаменує початок революційної епохи в медицині.

Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, проводив дослідження в лікарні Святої Марії в Лондоні, коли натрапив на цю революційну знахідку. Він вивчав бактерії стафілокока і залишив чашку Петрі з бактеріями на своєму лабораторному столі без кришки, коли поїхав у відпустку. Повернувшись, він помітив дещо дивовижне: на чашці розвинулася пліснява під назвою Penicillium notatum, яка ефективно пригнічувала ріст бактерій, що її оточували.

День перукаря

13 вересня своє професійне свято відмічають стилісти-парикмахери. Це саме ті фахівці, хто робить ваше волосся здоровим та красивим, а також колористи, барбери та інші спеціалісти.

Це свято всіх майстрів ножиць, фарб та гребінців, які створюють зачіски та допомагають людям виглядати краще. Професія перукаря має давню історію. У Стародавньому Єгипті перукарі виготовляли перуки та фарбували волосся хною і басмою. У Середньовіччі цирульники не тільки стригли волосся, але й виконували медичні процедури. Сьогодні перукарі відіграють важливу роль у суспільстві, бо допомагають людям не лише виглядати краще, але й почуватися впевненіше.

Міжнародний день шоколаду

Ідея святкування виникла у Франції 1995 року, і від того часу свято набуло популярності в багатьох країнах світу. 13 вересня обрано на честь дня народження Мілтона Херші, засновника першої американської шоколадної компанії Hershey’s. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як фестивалі, ярмарки, конкурси на швидкісне поїдання шоколаду та багато іншого. В Україні столицею шоколаду вважається Львів, де часто проводяться тематичні заходи та майстер-класи.

День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вроджені аномалії, які можуть вражати наших домашніх улюбленців. Ініціатором цього дня став Девіс Роджерс, засновник фонду MBJungle Foundation. Мета свята — інформувати власників тварин про важливість профілактики, лікування та догляду за тваринами з вродженими вадами. Вроджені дефекти можуть бути різного ступеня тяжкості: від незначних до таких, що загрожують життю.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Сергія Миколайовича Виноградського (1856–1953), українського мікробіолога, еколога, ґрунтознавця, який відкрив процес хемосинтезу, заклав фундамент ґрунтової мікробіології та екології (Франція);

170 років від дня народження Леоніда Васильовича Смирнова (1856–1918), українського хірурга, батька відомого нейрохірурга, психіатра, санскритолога Бориса Смирнова;

150 років від дня народження Шервуда Андерсона (1876–1941), американського письменника, попередника сучасної психоаналітичної та побутової американської прози;

140 років від дня народження Роберта Робінсона (1886–1975), англійського хіміка-органіка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1947);

90 років від дня народження Олександра Романовича Гижи (1936), українського письменника, прозаїка, публіциста, журналіста, історика, церковного діяча.

Ще цього дня:

1902 - У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;

1922 - У Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією почалася пожежа, яка тривала кілька днів і зруйнувала християнську частину міста;

1960 - У США відбувся перший симпозіум біоніків;

1960 - Президент США Двайт Ейзенгавер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;

1968 - Албанія вийшла з Організації Варшавського договору;

1989 - В Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;

1993 - Підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Церковне свято

День пам’яті святого священномученика Корнилія

Корнилій був римським центуріоном, який жив у I столітті в Кесарії Палестинській. Був язичником, але відзначався глибоким благочестям і добрими справами. Одного разу, коли Корнилій молився, йому з’явився янгол Божий і наказав запросити апостола Петра до свого дому. Апостол Петро прийшов і проповідував про Розп’ятого Христа. Під впливом Святого Духа Корнилій увірував у Господа і хрестився разом зі своєю родиною. Згодом його будинок був перетворений на церкву, і він багато працював для розповсюдження християнської віри.

Корнилій став першим язичником, наверненим у християнство апостолом Петром, і був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Він здійснив багато чудес і страждав від язичників, але помер мирно у глибокій старості.

Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього

13 вересня православні християни відзначають передсвято Воздвиження Хреста Господнього. Історія виникнення свята почалась у IV столітті. За часів, коли Римською Імперією правив Костянтин Великий, люди знайшли одну з найбільших святинь християнського світу. Це був Хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа.

Урочисте Воздвиження Хреста Господнього сталося в 335 році, на наступний день після посвячення храму Воскресіння Господнього. Слово "воздвиження" означає "піднесення" – цє є обряд прославляння Хреста Господнього.

Свято поєднує в собі 2 визначні події – розп’яття та воскресіння Ісуса Христа. Воно має велике значення, адже після скоєння зла кожен грішник має право на очищення.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан.

З прикмет цього дня:

Ясний і теплий день — до довгої та м'якої осені. Дощ або злива — говорить про те, що цей дощ може бути останнім теплим, а також віщує змінну та прохолодну погоду. Журавлі летять повільно і низько — чекайте на затяжну осінь. Якщо летять високо — до суворої зими, а низько — до м'якшої. Граки вже відлетіли у вирій — прийде швидке похолодання та рання зима. Червоний місяць — буде сильний вітер. Кури починають линяти з голови — зима буде морозяною.

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