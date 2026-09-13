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Події

На Рівненщині внаслідок атаки РФ зруйновано підприємство

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Унаслідок повітряної атаки російських військ на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі, попередньо, люди не постраждали, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині", – написав він у Телеграм.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Голова ОВА закликав жителів області під час сигналу повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/11649

#атака #рівненська #підприємство
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