На Рівненщині внаслідок атаки РФ зруйновано підприємство

Унаслідок повітряної атаки російських військ на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі, попередньо, люди не постраждали, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині", – написав він у Телеграм.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Голова ОВА закликав жителів області під час сигналу повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/11649