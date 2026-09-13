Лубінець: окупаційна адміністрація Маріуполя внесла до переліку "безхазяйних" 2 380 об'єктів нерухомості

Окупаційна адміністрація Маріуполя станом на 20 липня 2026 року внесла до переліку "безхазяйних" 2 380 об'єктів нерухомості, власники яких, за твердженням окупантів, не підтвердили свої права відповідно до вимог російського законодавства, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Особисто я вважаю це механізмом примусу громадян України до переоформлення права власності відповідно до законодавства держави-окупанта", – пише він у Телеграм.

За словами Лубінця, окупаційна адміністрація Маріуполя регулярно публікує списки квартир і будинків, які називає "безхазяйними".

Він зазначив, що власників нерухомості змушують реєструвати її в російському Росреєстрі та подавати документи відповідно до законодавства РФ.

"Не виконав вимоги окупаційної влади – твою квартиру можуть вилучити та передати її у власність чи користування іншим людям", – заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що відсутність власника через війну та окупацію не означає відсутності права власності.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12518