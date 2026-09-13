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На Житомирщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще одна жінка постраждала – поліція

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Упродовж суботи російські війська безперервно атакували Житомирську область, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна жінка постраждала, повідомляє Національна поліція України.

"Поліцейські документують наслідки воєнного злочину рф, забезпечують охорону місць подій та надають необхідну допомогу громадянам", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

У Коростенському та Звягельському районах зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, дорожнє покриття на одній із ділянок автошляху міжнародного сполучення та приватне підприємство. Виникли пожежі, пошкоджено будівлі та транспортні засоби.

Внаслідок обстрілів загинули 52-річний місцевий житель та жінка, особу якої встановлюють поліцейські.

Також травмувалася 33-річна жителька Звягельщини. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/76655

#жертви #житомирська #атака
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