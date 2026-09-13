Кушнер: США продовжують роботу із Україною над розробкою Плану економічного процвітання

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив роботу між Києвом та Вашингтоном щодо Плану економічного процвітання (Ukraine Prosperity Plan), зокрема ведеться співпраця із Світовим банком та BlackRock.

Про це він сказав онлайн на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Найкраще, що ми можемо зробити зараз, – це серйозно замислитися над тим, як визначити майбутнє після війни. Адже рано чи пізно – сподіваюся, дуже скоро – ми досягнемо мети й захочемо якнайшвидше перейти до наступного етапу. Одним із напрямів роботи, яку ми ведемо разом із президентом Володимиром Зеленським та його командою – зокрема з Рустемом (Умєровим – ІФ-У), Кирилом (Будановим – ІФ-У), Сергієм (Кислицею – ІФ-У)і Давидом (Арахамією – ІФ-У), – є розробка плану економічного процвітання. Вони співпрацюють з Аджаєм Бангою зі Світового банку, а також із Ларрі Фінком і Чарльзом із BlackRock – це чудова команда", – зазначив Кушнер.

За його словами, працювати над цим планом "надзвичайно цікаво", оскільки в процесі цього сторони намагаються осягнути повний потенціал України.

"Відверто кажучи, я вважаю, що й щодо України – якщо ми оцінимо потенціал за умови настання миру (незалежно від того, як виглядатиме кордон, і сподіваюся, ми дійдемо рішення, яке буде справедливим і прийнятним для українського народу) та запровадимо належну систему управління – ми зможемо усунути корупцію та зробити країну дуже привабливою для залучення капіталу. Я вважаю, що ця країна має стати справді видатною", – переконаний Кушнер.

Також він додав, що президент США Дональд Трамп поділяє думку щодо перспективи розвитку України.