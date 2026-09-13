Кушнер про переговори: головне – знайти правильну формулу влаштує всіх і дозволить просунутися вперед

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив відданість Вашингтона сприянню мирному процесу, наголосивши на необхідності пошук "правильної формули", яка влаштує всі сторони.

Про це він сказав онлайн на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Я завжди кажу: все здається неможливим, доки не стає реальністю. Маючи чималий досвід участі в складних геополітичних переговорах, я розумію, що, на жаль, не завжди можна розкривати всі карти. Проте ми твердо налаштовані шукати шлях уперед. Знайте, що президент Трамп дуже серйозно ставиться до цього питання, як і ми з вами; президент Зеленський також рішуче налаштований, і, судячи з того, що ми бачили й чули, президент Путін теж зацікавлений у цьому. Головне – знайти правильну формулу, яка, сподіваюся, влаштує всіх і дозволить просунутися вперед", – наголосив Кушнер.

Утім, спецпосланець запевнив, що США докладають максимум зусиль і прагнуть якнайшвидше знайти рішення щодо миру, а тому продовжуватимуть роботу на цьому треку.

"...ми сподіваємося на мир і прагнемо його досягти. Зрештою, що швидше закінчиться війна, то краще буде для всіх: для світу, для цивільних і для військових. Багато хто втомився й хоче, щоб це завершилося, але нам потрібно знайти правильну формулу, яка уможливить такий результат", – заявив Кушнер.

Раніше під час візиту до Києва спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американська сторона сподівається найближчим часом повернутися до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.