Арахамія: чим більше в оточенні Путіна буде прихильників миру, то вищі шанси на досягнення справедливого миру

Чим більше прихильників миру буде в оточенні очільника Кремля Володимира Путіна, тим вищі шанси на досягнення справедливого миру, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Тож моя особиста стратегія як переговірника полягає в тому, щоб виявити всіх людей, які входять до оточення Путіна, і поговорити з кожним із них. Адже в будь-якій війні є прихильники миру і прихильники війни. На жаль, наразі Путіна оточують виключно прихильники війни. Тому що більше прихильників миру буде в оточенні Путіна, то вищі шанси на досягнення справедливого миру, якого ми всі прагнемо", – сказав він на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Арахамія наголосив, що на противагу РФ, Україна – демократична країна, де є громадянське суспільство і діють численні політичні сили, "тож в Україні неможливо залежати від однієї-єдиної думки".

"А в Росії ситуація зовсім інша", – підкреслив він.

Також Арахамія наголосив, що українська сторона намагається залучити до процесу всі можливі контакти: від Близького Сходу та країн БРІКС до європейських держав.