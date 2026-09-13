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РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва, частково знеструмлено кілька районів міста

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Російські війська ввечері суботи атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва, внаслідок чого частково знеструмлено кілька районів обласного центру, повідомив начальник ОВА Георгій Решетилов.

"Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання", – написав він у Телеграм.

Інформація щодо наслідків атаки та пошкоджень уточнюється. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після стабілізації безпекової ситуації.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/4013

#миколаїв #енергетика #атака
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