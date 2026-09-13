РФ атакувала логістичну інфраструктуру в Одесі, пошкоджено відділення "Нової пошти", постраждали двоє людей

Російські війська ввечері суботи атакували Одесу реактивним безпілотником, унаслідок удару пошкоджено відділення логістичної компанії "Нова пошта", постраждали двоє людей, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ввечері росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії", – написав він у телеграмі.
Також пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/20026