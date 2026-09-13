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Арахамія впевнений у поверненні росіян до переговорів на початку жовтня

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив впевненість, що на початку жовтня, після виборів до державної думи, росіяни повернуться за стіл переговорів щодо миру.

"По-перше, я майже впевнений, що вони повернуться на початку жовтня, після виборів до Держдуми", – сказав він на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, відповідаючи на питання, що потрібно, аби дійсно повернути росіян за стіл переговорів щодо миру.

По-друге, за словами Арахамії, наразі в переговорному процесі бракує "суттєвого змісту". За його словами, "потрібно побудувати "тунель", щоб налагодити систематичність процесу і участь одних й тих самих людей.

"Єдиний спосіб побудувати такий "тунель" – це налагодити системний, регулярний переговорний процес в одному місці, за участі одних і тих самих людей, які збираються регулярно. Я розумію: на початковому етапі це може розчаровувати людей, які щодня страждають від атак. Але, так чи інакше, це – основа та фундамент для досягнення результату", – вважає голова фракції.

Як відомо, вибори до Державної думи РФ відбудуться з 18 по 20 вересня 2026 року, причому Росія незаконно поширює їх на тимчасово окуповані території України.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука заявив, що новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні.

#переговори #арахамія #росіяни
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