Арахамія впевнений у поверненні росіян до переговорів на початку жовтня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив впевненість, що на початку жовтня, після виборів до державної думи, росіяни повернуться за стіл переговорів щодо миру.

"По-перше, я майже впевнений, що вони повернуться на початку жовтня, після виборів до Держдуми", – сказав він на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, відповідаючи на питання, що потрібно, аби дійсно повернути росіян за стіл переговорів щодо миру.

По-друге, за словами Арахамії, наразі в переговорному процесі бракує "суттєвого змісту". За його словами, "потрібно побудувати "тунель", щоб налагодити систематичність процесу і участь одних й тих самих людей.

"Єдиний спосіб побудувати такий "тунель" – це налагодити системний, регулярний переговорний процес в одному місці, за участі одних і тих самих людей, які збираються регулярно. Я розумію: на початковому етапі це може розчаровувати людей, які щодня страждають від атак. Але, так чи інакше, це – основа та фундамент для досягнення результату", – вважає голова фракції.

Як відомо, вибори до Державної думи РФ відбудуться з 18 по 20 вересня 2026 року, причому Росія незаконно поширює їх на тимчасово окуповані території України.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука заявив, що новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні.