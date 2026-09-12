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Сибіга: РФ намагається розширити поле бою на всю територію України, потрібні ППО та системи боротьби з дронами

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Росія, не спромігшись досягти цілей на полі бою, намагається перенести війну на всю територію України та систематично атакує цивільне населення, поїзди та інфраструктуру, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Закриття українського неба є частиною стратегії перемоги над Росією. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі та системи боротьби з безпілотниками, щоб позбавити Москву можливості переносити війну в наші міста й на транспортні мережі", – написав він у соцмережі Х ввечері суботи.

За словами Сибіги, у суботу російські безпілотники завдали ударів по залізничних об'єктах у Луцьку та Фастові, зокрема по пасажирському поїзду. Люди вціліли завдяки своєчасному виявленню загрози та евакуації пасажирів.

У Звягелі, зазначив міністр, РФ вдарила по зупинці громадського транспорту, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.

Сибіга також наголосив на необхідності протидіяти нарощуванню Росією виробництва безпілотників, зокрема шляхом систематичного зриву виробництва, руйнування ланцюгів постачання та ресурсів, які його забезпечують.

"Москва прагне розширити поле бою. Нашою відповіддю має стати обмеження здатності Росії вести війну. Наші партнери мають для цього необхідні можливості та інструменти", – заявив глава МЗС.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2098856248745799686

#захист #рф #атаки
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