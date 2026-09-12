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В Одесі внаслідок ранкової атаки РФ загинула людина, 26 постраждали – Лисак

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В Одесі внаслідок ранкової атаки РФ загинула людина, 26 постраждали, начальник Одеської МВА Сергій Лисак

"Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини. Її особа встановлюється", – написав він у телеграмі.

Лисак зазначив, що аварійно-пошукові роботи тривають.

Як повідомлялося, в Одесі внаслідок ворожої атаки на багатоповерхівку постраждали 12 людей, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак уранці в суботу.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3231

#одеса #атака #жертва
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