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УЧХ видає гумдопомогу одеситам, які постраждали від російської атаки

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УЧХ видає гумдопомогу одеситам, які постраждали від російської атаки
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) видає гуманітарну допомогу мешканцям Одеси, які постраждали внаслідок нічної російської повітряної атаки.

"Цієї ночі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювала на місці російського удару по Одесі спільно з іншими спеціальними службами… Наразі триває видача гуманітарної допомоги для підтримки мешканців, чиї домівки зазнали пошкоджень внаслідок атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу.

В УЧХ розповіли, що волонтери проводили обхід території для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу пораненим та психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, в Одесі внаслідок влучання російської ракети пошкоджено 25‑поверховий житловий будинок, де горіли квартири на 21-23 поверхах. За даними Національної поліції, відомо про 38 постраждалих.

#допомога #одеса #тчху
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