УЧХ видає гумдопомогу одеситам, які постраждали від російської атаки

Український Червоний Хрест (УЧХ) видає гуманітарну допомогу мешканцям Одеси, які постраждали внаслідок нічної російської повітряної атаки.

"Цієї ночі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювала на місці російського удару по Одесі спільно з іншими спеціальними службами… Наразі триває видача гуманітарної допомоги для підтримки мешканців, чиї домівки зазнали пошкоджень внаслідок атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу.

В УЧХ розповіли, що волонтери проводили обхід території для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу пораненим та психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, в Одесі внаслідок влучання російської ракети пошкоджено 25‑поверховий житловий будинок, де горіли квартири на 21-23 поверхах. За даними Національної поліції, відомо про 38 постраждалих.