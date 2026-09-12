На Волині внаслідок атаки РФ постраждали п'ятеро людей, пошкоджено будинки та об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Волинь постраждали п'ятеро людей, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За його словами, близько двох десятків ударних безпілотників типу "Шахед" перебували в суботу ввечері в повітряному просторі Волинської області.

В адміністративному центрі області внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг. Загиблих і травмованих немає.

У Ковельській громаді зафіксовано кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. Загиблих немає.

Також через падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено господарські споруди та приватний будинок у селі Заріччя Ковельського району. Зокрема, пошкоджено дахи будівель, потерпілих немає.

Наразі рятувальники та інші необхідні служби працюють на місцях влучань і ліквідовують наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/volynskaODA/10930