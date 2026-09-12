Зеленський: Російський бізнес має відчувати наслідки війни, доки вона триває

Російський бізнес, який сплачує податки до бюджету війни, та російські бізнесмени мають відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває війна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Санкції повинні працювати й надалі так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни та політики ненависті Росії до сусідів і до Європи", – йдеться в телеграм-каналі українського президента.

За словами Зеленського, санкційні режими партнерів від початку повномасштабної війни будувалися таким чином, щоб російське керівництво не могло обіцяти наближеним бізнесменам відсутність наслідків війни.

Окремо Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

"Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти війну", – заявив президент.

Він наголосив, що на тлі російських атак не час обговорювати послаблення санкцій.

"П'ятсот "шахедів" на добу – це точно не той час, коли взагалі варто починати дискусію про послаблення санкцій, і тим більше щодо осіб, про яких ніхто не може сказати, а як саме вони допомогли захисту життя і скороченню можливості Путіна продовжувати війну", – пише Зеленський.

Президент також закликав партнерів продовжувати тиск на РФ.

"Потрібен і надалі всебічний тиск на Росію за війну. Посилюйте санкції проти Росії, а не послаблюйте Україну", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що за умов, коли українська економіка є для Росії мішенню, Європі не варто сприймати російських бізнесменів як друзів.

"Коли Росія використовує кожне євро і долар для затягування війни, це аморально та самовбивчо – дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідків війни", – заявив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20849