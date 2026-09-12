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Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

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Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Росія від ранку суботи запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, продовжуючи атаки на об'єкти української економіки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія хоче вбити українську економіку, щоб через це зламати наш спротив", – заявив Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, російські війська атакують склади з продуктами та автозаправні комплекси, фармацевтичні підприємства, пасажирські потяги, житлові будинки та цивільні підприємства.

"Тільки цими днями вони ударили по металургійному заводу, що належить індійському бізнесу, по американському підприємству, яке виробляло соняшникову олію, і по польській компанії, яка виробляла сантехніку", – пише президент.

Він додав, що під російськими ударами також були стоянки для вантажівок, порти, торговельні центри та об'єкти енергетики.

"Важливо, щоб такі російські удари не тільки не залишались без справедливих відповідей, але й отримували необхідну моральну і політичну оцінку від партнерів", – наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20849

#економіка #рф #атаки
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