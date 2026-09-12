Сибіга: Україна, Канада та Норвегія 28-29 вересня проведуть у Торонто конференцію щодо повернення українців із російського полону

Україна, Канада та Норвегія 28-29 вересня проведуть у Торонто міжнародну конференцію, покликану посилити міжнародні зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Нам необхідно прискорити процес повернення, посилити захист тих, хто залишається під контролем Росії, і забезпечити належне відновлення та реінтеграцію людей після їхнього повернення додому", – заявив він.

За словами Сибіги, конференція має перетворити спільне зобов'язання щодо повернення українців на скоординовані міжнародні дії.

Сибіга зазначив, що під час його нещодавньої зустрічі з главою МЗС Канади Анітою Ананд у Торонто сторони обговорили підготовку до конференції, забезпечення широкої міжнародної участі та конкретні результати для українців.

"Ми хочемо, щоб ця конференція принесла практичні результати: посилення міжнародної координації, залучення більшої кількості країн до процесу повернення і, в кінцевому рахунку, повернення більшої кількості українських дітей, цивільних осіб та військовополонених до своїх сімей", – наголосив міністр.

Він подякував Ананд, главі МЗС Норвегії Еспену Барту Ейде, а також Канаді та Норвегії за співпрацю у проведенні конференції.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2098792377225802044