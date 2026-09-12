Пінчук бачить реальний шанс на мир завдяки силі України та закликає партнерів допомогти в його реалізації

Бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук завдяки посиленню України на полі бою бачить нове вікно можливостей примусити Росію сісти за стіл переговорів для реальних переговорів про завершення війни, але допомога партнерів, перш за все у захисті українського неба, допомогла в Україні реалізувати цей шанс.

"Чому зараз існує реальний шанс на мир завдяки силі? Якщо дуже спростити, силу можна визначити так: ресурси, якими володіє нація, помножені на волю до боротьби та на інновації. Українська воля до боротьби від самого початку була вищою за ворожу. А українські інновації вийшли на вищий рівень у 2026 році", – зазначив Пінчук на 22-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз", що була організована заснованим ним фондом 11-12 вересня у Києві.

Він вважає, що саме завдяки цій подвійній перевазі й відкрилося вікно можливостей, щоб змусити Росію сісти за стіл серйозних, справжніх переговорів для завершення війни.

"Пам'ятайте: такі вікна можливостей трапляються вкрай рідко й швидко зачиняються. А тепер – погані новини: наші сильні й розумні вороги теж шукають власні вікна можливостей. Не для того, щоб сісти за стіл реальних переговорів, а щоб змусити нас прийняти їхні абсолютно неприйнятні умови", – описав своє бачення поточної ситуації бізнесмен.

На думку Пінчука, Росія зараз вбачає своє головне вікно можливостей у наближенні зими та нездатності України перехоплювати їхні балістичні ракети, а також у можливості використовувати реактивні безпілотники в короткий період, поки Україна розгортає виробництво ефективної відповіді.

"Вікно проти вікна. Я б сформулював найважливіше питання цього моменту так: хто ефективніше використає своє вікно можливостей? Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі… Тоді ми матимемо реальний шанс максимально ефективно використати наше вікно можливостей і зрештою змусити ворога сісти за стіл серйозних переговорів.", – наголосив філантроп.

Він закликав партнерів надавати ще більше військової та фінансової підтримки Україні, більше інвестували в її оборону та посилювати санкції проти Росії, щоб скоротити її ресурси.

За даними Фонда Пінчука, учасниками зустрічі стали 700 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів, громадських активістів та експертів з 28 країн світу.