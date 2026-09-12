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П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківщини

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П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківщини

У суботу, о 14:50 російський FPV-дрон на оптоволокні поцілив у дах двоповерхового багатоквартирного будинку у Золочеві Богодухівського району Харківської області, постраждали троє людей.

"Дві жінки та чоловік зазнали гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її даними, ЗС РФ також двічі атакували Старий Салтів Чугуївського району області. Пошкоджено квартиру у багатоповерхівці. 68-річна мешканка отримала гостру реакцію на стрес, 73-річна жінка зазнала поранень.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/30577

#постраждалі #обстріл #харківська
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