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Росія стикається з труднощами в постачанні китайських реактивних двигунів для БпЛА – ГУР

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Росія стикається з труднощами в постачанні китайських реактивних двигунів для БпЛА – ГУР
Фото: https://t.me/DIUkraine

У РФ виникли проблеми з реактивними двигунами китайського виробництва для безпілотників, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Саме тому я знову наголошую: потрібні міжнародні санкції. Сьогодні РФ має певні проблеми з реактивними двигунами для безпілотників. Йдеться про двигуни з Китаю. Це результат наших дій та дій наших партнерів", – сказав він у своєму виступі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За словами Скібіцького, Китай усвідомлює можливі наслідки, ризики та проблеми для власної промисловості, пов'язані з постачанням пального до Російської Федерації.

Окремо він наголосив, що ГУР відомі всі підприємства та компанії ворога, що займаються виробництвом, зокрема спільним виробництвом із китайськими компаніями.

"Але, на жаль, вони розташовані далеко від нашого кордону – на відстані понад 2000 кілометрів. Уразити такі цілі непросто; це можливо лише за допомогою засобів для ударів на велику відстань, зокрема безпілотників", – резюмував він.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#гур #труднощі #рф
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