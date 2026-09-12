Командир 7 корпусу ДШВ: Виклик цього етапу війни – це найдовша кілзона в історії

Командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук вважає, що найбільшим викликом нинішнього етапу війни є найдовша кілзона в історії воєн, і зона ураження буде збільшуватися.

"Виклик цього етапу війни – це найдовша кілзона в історії воєн. Як сказали мої попередники, сьогодні кілзона може сягати більше 30 км і доходить до 40 км. Така суцільна зона ураження. І до кінця року ця зона, скоріше за все, буде збільшена. Тому точно буде наступний етап і новий виклик", – сказав він у своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За словами командира, саме тому ключова перевага – не просто мати технології, а вміти швидко адаптуватися до сьогодення та нинішніх реалій. Ласійчук наголосив, що українські військові пропонують нові рішення щоденно, а партнери допомагають їх масштабувати.

"Так досвід поля боя перетворюється на спроможність нашої армії на сьогоднішній день", – додав він.

Утім, Ласійчук закликав партнерів переймати досвід України, розбудовувати оборонні рубежі з урахуванням безпілотної компоненти, переглянути захист повітряного простору від противника з оглядом, зокрема, на меш-мережу противника і ризики спирання на Старлінк як єдиного засобу зв'язку.

"Також вважаю, що потрібно партнерами бути готовим до мобілізаційного ресурсу, готувати резерви до можливих бойових дій. Осучаснення методики навчання особового складу, посиленої практичної складової – це дуже важливо. Україна на сьогодні обладнає дуже високу ціну за досвід, який завтра може врятувати життя нашим партнерам. Наше завдання – перетворити цей досвід на спільну перевагу", – закликав командир.