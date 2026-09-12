Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Командир 7 корпусу ДШВ: Виклик цього етапу війни – це найдовша кілзона в історії

2 хв читати
Додати як джерело
Командир 7 корпусу ДШВ: Виклик цього етапу війни – це найдовша кілзона в історії
Фото: https://www.facebook.com/

Командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук вважає, що найбільшим викликом нинішнього етапу війни є найдовша кілзона в історії воєн, і зона ураження буде збільшуватися.

"Виклик цього етапу війни – це найдовша кілзона в історії воєн. Як сказали мої попередники, сьогодні кілзона може сягати більше 30 км і доходить до 40 км. Така суцільна зона ураження. І до кінця року ця зона, скоріше за все, буде збільшена. Тому точно буде наступний етап і новий виклик", – сказав він у своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За словами командира, саме тому ключова перевага – не просто мати технології, а вміти швидко адаптуватися до сьогодення та нинішніх реалій. Ласійчук наголосив, що українські військові пропонують нові рішення щоденно, а партнери допомагають їх масштабувати.

"Так досвід поля боя перетворюється на спроможність нашої армії на сьогоднішній день", – додав він.

Утім, Ласійчук закликав партнерів переймати досвід України, розбудовувати оборонні рубежі з урахуванням безпілотної компоненти, переглянути захист повітряного простору від противника з оглядом, зокрема, на меш-мережу противника і ризики спирання на Старлінк як єдиного засобу зв'язку.

"Також вважаю, що потрібно партнерами бути готовим до мобілізаційного ресурсу, готувати резерви до можливих бойових дій. Осучаснення методики навчання особового складу, посиленої практичної складової – це дуже важливо. Україна на сьогодні обладнає дуже високу ціну за досвід, який завтра може врятувати життя нашим партнерам. Наше завдання – перетворити цей досвід на спільну перевагу", – закликав командир.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#війна #виклики
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинуло дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і три АЗС. "Вночі було враж…

Читати
Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Під російськими ударами минулої ночі були десять областей, українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, але, на жаль, не всі, загалом за ми…

Читати