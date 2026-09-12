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ГУР: Wildberries, Ozon та інші центри фактично стали частиною військової логістики ворога

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ГУР: Wildberries, Ozon та інші центри фактично стали частиною військової логістики ворога
Фото: Міноборони України

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що удари українських сил по таких логістичних центрах ворога як Wildberries спрямовані на знищення елементів системи забезпечення російських збройних сил.

"Такі логістичні центри в РФ як Wildberries, Ozon та інші подібні, фактично залучені до логістичної системи збройних сил РФ, що забезпечує російські угруповання військ на нашій території", – сказав він у своєму виступі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Скібіцький наголосив, що Україна розпочали процес ураження не з Wildberries, а з логістичної системи на Кримському півострові та на тимчасово окупованих територіях України.

"Насамперед – щоб знищити ключові елементи логістики російських збройних сил і перерізати шляхи постачання, наприклад, із Криму до південних регіонів України, де діють російські угруповання", – пояснив він.

Як наголосили у ГУР, Херсонщина і Запоріжжя щодня зазнають ударів російських військ саме завдяки цій логістичній системі. За його словами, наступним кроком – і важливою ланкою цієї логістичної системи – є такі об'єкти, як Wildberries та інші великі торговельні майданчики в РФ.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#гур #цілі #рф
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