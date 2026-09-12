ГУР: на сьогодні головною ціллю повітряних атак РФ є Київ та Київська область

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що на сьогодні головною ціллю повітряних атак РФ є Київ та Київська область, і ефективною протидією цьому є знищення пускових установок балістичних ракет ворога.

"У вересні – саме цього місяця – згідно з планами РФ, її оборонна промисловість має виробити щонайменше 100 балістичних ракет, зокрема для комплексів "Іскандер" та ракет для систем С-400. Щодо балістичних ракет, то наша відповідь – це насамперед ракети-перехоплювачі. Ми чітко розуміємо ситуацію з перехоплювачами; йдеться про наявні запаси та можливості постачання", – сказав він у своєму виступі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Скібіцький наголосив, що Україна чітко знає, які обсяги перехоплювачів можуть надати партнери.

Другий крок протидії повітряній загрозі – це знищення та зрив виробництва таких ракет на території РФ, додали у розвідці. Скібіцький наголосив, що українська сторона точно знає всі підприємства, заводи та компанії на території Росії, залучені до виробництва балістичних ракет.

Втім важливим аспектом, за його словами, залишаються безпосередньо пускові установки.

"Сьогодні головною ціллю Російської Федерації є Київ та Київська область. Бувають дні, коли для ударів по Києву задіюють від 17 до 19 пускових установок балістичних ракет, розміщених у Курській, Воронезькій та інших областях РФ. Тому наша відповідь – це реальне знищення пускових позицій, точок в цих регіонах", – заявив заступник начальника ГУР.

Окрім цього, як наголосили у ГУР, четвертим кроком у боротьбі є міжнародні санкції.

"Повірте, санкції справді діють – особливо ті, що стосуються навігаційних систем. Також йдеться про електронні компоненти з багатьох країн, а не лише з Китаю. Постачання здійснюється з багатьох країн світу, і посилення санкцій дозволить перекрити потрапляння таких критично важливих елементів до російської промисловості та на територію Росії", – резюмував Скібіцький.