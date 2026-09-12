Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

2 хв читати
Додати як джерело
Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але констатує відсутність у сторін спільного бачення бажаного результату та підтверджує, що найскладнішим питанням залишається територіальне, заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

"Найскладнішим питанням, як і раніше, залишається територіальне. Я думаю, що це, очевидно, певною мірою визначається тим, що відбувається на полі бою, де досить динамічна ситуація в цьому плані", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз", що була організована Фондом Пінчука у Києві у п'ятницю-суботу.

Він пояснив, що прогрес у технології та те, як розвиваються події на полі бою, на його думку, перевищують очікування обох сторін.

Кушнер зазначив, що час, проведений американськими переговорниками із росіянами і можливість з'ясувати різні питання та зрозуміти, як у Москві сприймають ситуацію та які там можуть бути можливості для гнучкості, дало поштовх для деяких нових ідей.

"Які, сподіваємося, ми зможемо незабаром обговорити на тристоронніх переговорах. Ми працюємо над тим, щоб організувати це, що, на мою думку, і було однією з цілей. Ми з'ясували, що коли нам вдається зібратися разом з обома сторонами, це набагато продуктивніше, ніж "дипломатія човників", якщо ви хочете досягти кінцевого результату", – зауважив Кушнер.

Він додав, що Володимир Путін окреслив лінію, якої він хоче досягти.

"Якщо Україна … захотіла б відступити до цієї лінії, то, очевидно, у нас уже є решта угоди, розроблена та узгоджена. Наразі Україна не хоче цього робити. І, звісно, наше завдання, як посередників, – з'ясувати, як ми можемо знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням і допоможе їм досягти своєї мети, і при цьому дозволить нам переконати Росію припинити конфлікт таким чином, щоб, сподіваємося, обидві сторони змогли рухатися вперед у рамках, які унеможливлять повторення подібного в майбутньому", – наголосив американський переговорник.

Він висловив сподівання, що протягом наступних кількох тижнів вдасться оголосити, якими будуть наступні кроки, які наблизить сторони до шляху вперед.

#переговори #росія #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо нео…

Читати
На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинуло дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і три АЗС. "Вночі було враж…

Читати
Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Під російськими ударами минулої ночі були десять областей, українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, але, на жаль, не всі, загалом за ми…

Читати