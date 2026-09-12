Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але констатує відсутність у сторін спільного бачення бажаного результату та підтверджує, що найскладнішим питанням залишається територіальне, заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

"Найскладнішим питанням, як і раніше, залишається територіальне. Я думаю, що це, очевидно, певною мірою визначається тим, що відбувається на полі бою, де досить динамічна ситуація в цьому плані", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз", що була організована Фондом Пінчука у Києві у п'ятницю-суботу.

Він пояснив, що прогрес у технології та те, як розвиваються події на полі бою, на його думку, перевищують очікування обох сторін.

Кушнер зазначив, що час, проведений американськими переговорниками із росіянами і можливість з'ясувати різні питання та зрозуміти, як у Москві сприймають ситуацію та які там можуть бути можливості для гнучкості, дало поштовх для деяких нових ідей.

"Які, сподіваємося, ми зможемо незабаром обговорити на тристоронніх переговорах. Ми працюємо над тим, щоб організувати це, що, на мою думку, і було однією з цілей. Ми з'ясували, що коли нам вдається зібратися разом з обома сторонами, це набагато продуктивніше, ніж "дипломатія човників", якщо ви хочете досягти кінцевого результату", – зауважив Кушнер.

Він додав, що Володимир Путін окреслив лінію, якої він хоче досягти.

"Якщо Україна … захотіла б відступити до цієї лінії, то, очевидно, у нас уже є решта угоди, розроблена та узгоджена. Наразі Україна не хоче цього робити. І, звісно, наше завдання, як посередників, – з'ясувати, як ми можемо знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням і допоможе їм досягти своєї мети, і при цьому дозволить нам переконати Росію припинити конфлікт таким чином, щоб, сподіваємося, обидві сторони змогли рухатися вперед у рамках, які унеможливлять повторення подібного в майбутньому", – наголосив американський переговорник.

Він висловив сподівання, що протягом наступних кількох тижнів вдасться оголосити, якими будуть наступні кроки, які наблизить сторони до шляху вперед.