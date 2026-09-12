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ГУР: Завдання РФ – повне знищення економіки України, а взимку – удари по системах опалення та водопостачання

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ГУР: Завдання РФ – повне знищення економіки України, а взимку – удари по системах опалення та водопостачання
Фото: https://t.me/DIUkraine

Одними з завдань РФ є перешкоджання виробництву Україною зброї, повне знищення української економіки, а взимку – удари по системах опалення та водопостачання, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Одне із завдань РФ сьогодні – перешкодити нашій діяльності в оборонній промисловості, зокрема виробництву дуже ефективного озброєння. Наступне завдання – цілковите знищення нашої економіки, включно з енергосистемою. А в зимовий період – нанесення ударів по системах опалення та водопостачання", – сказав він у своєму виступі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За словами Скібіцького, це один зі способів Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні.

"І, звісно, одна з цілей РФ – досягти результатів, передбачених їхньою так званою "сво" на нашій території", – зазначив заступник начальника ГУР.

Скібіцький додав, що одною із проблем для Росії є створення додаткового ударного угруповання та сил для стратегічних наступальних операцій на території. Україна стримує ворога та знижує темпи наступальної активності Російської Федерації на полі бою, наголосили у ГУР.

Втім, як підкресив Скібіцький, загроза від ракет і безпілотників РФ залишається, і йдеться, зокрема, про масовані та комбіновані удари.

"Сьогодні в нашому повітряному просторі можна побачити безпілотники найрізноманітніших типів. Насамперед, проблемою є нові підходи й тактика Російської Федерації щодо використання реактивних дронів, таких як "Герань-4" та "Герань-5". Ми обговорюємо це з нашими командирами. І, звісно, балістичні ракети", – пояснив Скібіцький.

Але він наголосив, що йдеться не лише про російські балістичні ракети, а й про балістичні ракети з КНДР.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#гур #задачі #рф
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