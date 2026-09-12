Командир "Азову" про Добропільський напрямок: протистоїмо трьом арміям РФ, третина від всього наявного у ворога "Рубікону" задіяна тут

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" полковник Денис Прокопенко назвав ситуацію на Добропільсьскому напрямку (Донецька обл.) важкою, а співвідношення щодо кількості сил та засобів – 1:6 на користь противника.

"Обстановка на Добропільському напрямку досить важка. Ми протистоїмо трьом арміям, 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія РФ . Насправді, співвідношення щодо військових частин, якими ми оперуємо, досить значна на користь противника. Це приблизно 1 до 6, якщо порівнювати по кількості – особового складу, сил та засобів, які використовує противник. Всі знають, що таке "Рубікон". За нашими даними, ворог має близько 1200 розрахунків, і третина від всього наявно "Рубікону" задіяна саме на Добропільському напрямку", – сказав "Редіс" у своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Втім, він наголосив, що станом на зараз ворог не виконав стратегічної задачі щодо захоплення Добропілля до кінця літа, і загалом провалив літню наступальну кампанію, маючи тільки малі тактичні успіхи.

"Після наступальних дій, які ми проводили, зокрема з командуючим ДШВ Олегом Апостолом, противник не зміг протягом року відновити втрачене положення, де він був змушений відійти ще минулого літа. Тому ми зараз очікуємо мобілізацію", – додав Прокопенко.

Один із варіантів дій РФ на Добропільському напрямку, як вважає командир, це мобілізація, яка може початися відкрито після виборів у РФ.

"До початку зими противник може досить швидко мобілізувати до 600 тисяч військових. І ми вже можемо побачити на лінії бойового зіткнення найближчим часом, на кінець цього року", – сказав Редіс.

За його словами, стратегічною метою ворога буде повна окупація Донецької, Луганської областей, хоча противник не може виконати "задачу мінімум" уже протягом п'яти років.

"Для нього це просто справа принципу. Він буде задіювати максимальну кількість ресурсів, і по Донецькій англомерації, на якій зараз тримається фронт, якщо провести умовну лінію від Добропілля, Константинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська і Святогорська, противник буде намагатися до кінця осінньої кампанії, зачепитися бодай до один із населених пунктів, для того, щоб створити плацдарм для подальших дій. Ми цього йому зробити не дамо. Шансів на успіх він не має", – переконаний Прокопенко.

Також він зауважив, що ворог має величезні втрати. За підрахунками "Азову", за липень ворог втрачав 123 військовослужбовця за одну добу, за серпень – 135 осіб.

"Ми очікуємо, що вересень буде кульмінацією їхньої наступальної кампанії, аби показати бодай якийсь результат. І вже на жовтень місяць буде зміна тактики. Ми пов'язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах. Почнуться сильні дощі, тумани, противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку бронетехніку і намагатися зробити механізовані прориви", – сказав командир.

Втім, він зазначив, що ворог займався такою ж тактикою і минулою зимою, і восени, але "не мав ніякого шансу на успіх". Прокопенко додав, що "Азов" має спроможності корпусом знищувати щодня до 50 одиниць легкової і вантажної техніки противника.

"Також вбачаю, що частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіятися, зокрема і для того, аби не надавати нам перегруповувати свої резерви на північних кордонах нашої держави. З метою створення буферної зони в Сумській і Чернігівській областях і продовження займатися терором столиці", – висловив думку Прокопенко.