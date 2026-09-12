Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

1 хв читати
Додати як джерело
Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні
Фото: Третій Армійський Корпус

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо необхідності продовжувати війну через відсутність досягнення стратегічних цілей – і це буде ідеальним моментом для стійких перемовин про мир.

У своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, командир корпусу зазначив, що окрім захоплення Донбасу стратегічною метою РФ є цивільний терор, аби зламати спроможності України. Він також висловив переконання, що зима буде складною для українців.

"(...) безумовно це буде дуже непроста зима. Наша перемога або поразка тут буде залежати, як сказав організатор, від того, чи закриємо ми українське небо в цю зиму. Воно складається так, з двох складових. Це закриття неба від балістики, і закриття неба від реактивної загрози. Якщо і це випробування ми пройдемо ефективно, я думаю, що у квітні-березні перед Росією постане екзистенційне питання, а навіщо і як взагалі продовжувати війну, бо вона не досягне жодної зі своїх стратегічних цілей", – сказав Білецький.

На його думку, це було б "можливо ідеальним моментом для вже стійких перемовин і стійкого миру на, якщо не повністю, то в значній мірі на українських умовах".

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#перемовини #дата #білецький
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але конста…

Читати
На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинуло дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і три АЗС. "Вночі було враж…

Читати
Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Вранці росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед яких шестеро – маломобільні – Зеленський

Під російськими ударами минулої ночі були десять областей, українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, але, на жаль, не всі, загалом за ми…

Читати