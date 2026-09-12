Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо необхідності продовжувати війну через відсутність досягнення стратегічних цілей – і це буде ідеальним моментом для стійких перемовин про мир.

У своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, командир корпусу зазначив, що окрім захоплення Донбасу стратегічною метою РФ є цивільний терор, аби зламати спроможності України. Він також висловив переконання, що зима буде складною для українців.

"(...) безумовно це буде дуже непроста зима. Наша перемога або поразка тут буде залежати, як сказав організатор, від того, чи закриємо ми українське небо в цю зиму. Воно складається так, з двох складових. Це закриття неба від балістики, і закриття неба від реактивної загрози. Якщо і це випробування ми пройдемо ефективно, я думаю, що у квітні-березні перед Росією постане екзистенційне питання, а навіщо і як взагалі продовжувати війну, бо вона не досягне жодної зі своїх стратегічних цілей", – сказав Білецький.

На його думку, це було б "можливо ідеальним моментом для вже стійких перемовин і стійкого миру на, якщо не повністю, то в значній мірі на українських умовах".