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Командир "Хартії": ми почали воювати під землею

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Командир "Хартії": ми почали воювати під землею
Фото: 3 армійський корпус / Хартія

Командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", Герой України Ігор Оболєнський заявив, що на сьогодні в зоні відповідальності його корпусу поле бою пішло під землю, і українські військові у цьому ефективніші за росіян.

У своєму виступі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, командир корпусу наголосив, що в зоні відповідальності підрозділів "Хартії" поле бою на даний час дуже змінюється.

"Як сказав Андрій (Білецький – ІФ-У), ви трошки пізніше побачите, ми це покажемо, як ми вже воюємо. На даний час в зоні відповідальності "Хартії" поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. І до нас всі приїжджають, я показую, розповідаю, що ви, західні країни, не маєте досвіду проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо", – сказав Оболєнський.

Зокрема, як додав командир, на даний час "Хартія" вже застосовує і дрони під землею. Він переконаний, що війна буде "цікавіша і технологічніша".

"У зв'язку з тим, що поле бою стає прозорішим, небезпечнішим, то всі ми шукаємо вихід. Москалі його знайшли перші, коли пішли під землю. Ми були ефективніші на полі бою дронами. На даний час ми повинні думати далі. І можу сказати, що на даний час під землею ми ефективніші. Як духом, так і технологічно", – розповів командир.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#військовий #фронт #технології
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