Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Білецький вважає, що протягом місяця вдасться продемонструвати покращення положення на Донбасі

2 хв читати
Додати як джерело
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький | Фото: https://www.youtube.com/watch?v=byEaxqxVlzM

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що найближчим часом на деяких ділянках "донецького фронту" вдасться продемонструвати покращення положення, які "будуть беззаперечні".

У своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, командир корпусу заявив, що фронт переживає зараз не найтяжчі часи порівняно з минулими роками. Білецький підкреслив, що перша ключова мета РФ – захоплення Донецької і Луганської областей, а друга стратегічна мета –економічний і цивільний терор.

"Вони не говорять про Луганську область, але вона все ще теж не захоплена, насправді. Це для них стратегічна мета, яка дає їм можливість закінчити війну, скажімо так, без репутаційних втрат для себе. Військове керівництво Росії поставило виконати задачу з захоплення Донецької і Луганської областей до середини квітня". – сказав бригадний генерал.

Водночас він зауважив, що політичне керівництво Росії вимагає від свої військ виконати задачу "в абсолютно фантастичні строки" – до початку нового 2027 року.

"Я думаю, що в українського фронту є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий "пояс міст-фортець", покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. Я думаю, що найближчим часом ці покращення – найближчим це, я думаю, протягом місяця – ми покращення вже всьому світу продемонструємо, і вони будуть беззаперечні", – повідомив Білецький.

Також бригадний генерал висловив думку, що у Росії "точкою прийняття рішень, що далі робити", буде квітень 2027 року, оскільки це визначено окупантами як чергова фінальна дата захоплення Донецької області.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#оцінка #військовий #фронт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але конста…

Читати
Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо нео…

Читати
На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинуло дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і три АЗС. "Вночі було враж…

Читати