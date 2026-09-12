Білецький вважає, що протягом місяця вдасться продемонструвати покращення положення на Донбасі

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що найближчим часом на деяких ділянках "донецького фронту" вдасться продемонструвати покращення положення, які "будуть беззаперечні".

У своєму виступі в онлайн-форматі на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, командир корпусу заявив, що фронт переживає зараз не найтяжчі часи порівняно з минулими роками. Білецький підкреслив, що перша ключова мета РФ – захоплення Донецької і Луганської областей, а друга стратегічна мета –економічний і цивільний терор.

"Вони не говорять про Луганську область, але вона все ще теж не захоплена, насправді. Це для них стратегічна мета, яка дає їм можливість закінчити війну, скажімо так, без репутаційних втрат для себе. Військове керівництво Росії поставило виконати задачу з захоплення Донецької і Луганської областей до середини квітня". – сказав бригадний генерал.

Водночас він зауважив, що політичне керівництво Росії вимагає від свої військ виконати задачу "в абсолютно фантастичні строки" – до початку нового 2027 року.

"Я думаю, що в українського фронту є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий "пояс міст-фортець", покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. Я думаю, що найближчим часом ці покращення – найближчим це, я думаю, протягом місяця – ми покращення вже всьому світу продемонструємо, і вони будуть беззаперечні", – повідомив Білецький.

Також бригадний генерал висловив думку, що у Росії "точкою прийняття рішень, що далі робити", буде квітень 2027 року, оскільки це визначено окупантами як чергова фінальна дата захоплення Донецької області.