Україна закликає ЄС зберегти санкції проти Усманова та Фрідмана – керівник ОП Буданов

Україна закликає Європейський Союз та інших партнерів протистояти спробам окремих росіян, серед яких Алішер Усманов та Михайло Фрідман, позбавитися введених проти них санкцій, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"До прикладу, зараз два шановних, як то кажуть в Росії, пана – Усманов і Фрідман – вони вірять, що через кілька днів з них санкції знімуть. Я всіх закликаю не послаблювати санкційний режим, щоб ці люди не могли далі фінансувати російську воєнну машину", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз" у Києві у суботу.

Буданов наголосив, що ці особи "в цьому процесі були, і є, і будуть".

Керівник ОП також закликав партнерів до більшої ефективності санкцій, щоб це був реальний механізм, який підштовхував би Росію до припинення агресії, а не тільки процес.

"21 пакет санкцій вже внесений. Це все чудово, але ж оскільки йдуть нові і нові, це означає, що недопрацьована ще ця робота. І треба просто визначитись, чи ми насправді хочемо за рахунок санкції до чогось підштовхнути, чи просто це якийсь процес. Я хотів би вірити, що все ж таки це механізм, а не тільки процес", – зазначив Буданов.

Як повідомив редактор європейського відділу Радіо Свобода Рікард Йозвяк (Rikard Jozwiak) у соцмережі Х, посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли продовжити дію санкцій проти Росії, наступне засідання відбудеться в понеділок, 14 вересня, за день до завершення терміну їхньої дії. За його словами, Словаччина, як і раніше, прагне виключити Усманова та Фрідмана зі списку санкцій. "Ситуація ще більше ускладнилася, оскільки Франція також хоче, щоб Усманова виключили з чорного списку", – зазначив Йозвяк.