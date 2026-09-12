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Україна готується до переговорів щодо миру у жовтні – Буданов

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Україна готується до переговорів щодо миру у жовтні – Буданов
Фото: Єгор Шуміхін

Новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Готуємося. На жовтень", – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру.

Керівник Офісу президента також підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат. Втім, він не став коментувати потенційне місце перемовин.

9 вересня держсекретар США Марко Рубіо назвав змістовними переговори спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Києві та Москві минулими вихідними, висловивши сподівання, що вони допоможуть створити шлях до відновлення переговорів.

6 вересня Віткофф і Кушнер перебували в Києві, де провели перемовини з президентом Володимиром Зеленським, а також із європейськими партнерами. Напередодні вони відвідали Москву, де зустрілися з російським лідером Володимиром Путіним.

Після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі США та Росії. Також він повідомив про домовленість щодо наступної зустрічі за участю представників України, США та Європи.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#переговори #дата
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