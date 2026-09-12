Кабмін до 15 жовтня виконає всі вимоги зовнішнього фінансування, справа за Радою – прем'єр

Уряд до 15 жовтня надолужить відставання у виконанні всіх зобов'язань, взятих для отримання зовнішнього фінансування, та наполегливо закликає до їх виконання Верховну Раду, бо це зовнішнє фінансування наразі є критично необхідним для України, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз" у Києві у суботу.

"Уряд має доробити все, що не було дороблено за цей рік, а накопичилось багато, на жаль. Це 42 різних документи: постанови, відповідні рішення уряду і урядових органів влади. І подати закони до парламенту, які потребуються для голосування і отримання цих коштів", – сказав голова уряду.

"Я гарантую від імені уряду, що ми своє домашнє завдання і накопичені проблеми вирішимо протягом першої декади, можливо першої половини жовтня: закони будуть всі подані негайно в вересні, а всі рішення і постанови Кабміна будуть зроблені до 15 жовтня", – зазначив Корецький.

В той же час, на його думку, парламент поки суттєво відстає у виконані цих зобов'язань.

"Парламент, на жаль, поки що не показує рівно такої ж налаштованості. І я вкотре звертаюся до всіх парламентарів, незалежно від політичних поглядів, незважаючи на рейтинги, можливо якісь популярні чи не популярні рішення: це просто інстинкт має бути самовиживання країни. І ці закони необхідно голосувати", – наголосив прем'єр.

Він нагадав, що у парламенті вже є 27 законопроєктів, які потребують ухвалення.

Корецький додав, що уряд готовий "на 100% бути корисним для парламенту" в робочих групах та обговорювати кожне слово та максимально йти назустріч.

Голова уряду наголосив, що мова йде про отримання $29,5 млрд, які закладені у програмах макрофінансування, Ukraine Support Loan та Ukraine Facility.

Він зазначив, що у іншому випадку, як вже декілька разів попереджав міністр фінансів, уряд почне притримувати та урізати платежі, щоб бути максимально сфокусованим на головному – фінансуванні Сил оборони.

"І коли гроші будуть приходити, ми будемо відпускати платежі, які будуть зупинені", – пояснив прем'єр.