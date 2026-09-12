Скільки триватиме війна, не знає ніхто: треба готуватися вдовгу – і фізично, і ментально – прем'єр

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своїх діях виходить із міркувань, що війна може тривати довго, а навіть у випадку перемир'я, воно може бути порушено, та радить саме так оцінювати поточну ситуацію.

"Ми всі хочемо миру. Всі прагнуть досягнення миру. (але) скільки триватиме війна, не знає ніхто. Тому, по-перше, треба з цих міркувань готуватися вдовгу –і фізично, і ментально", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз" у Києві у суботу.

"Навіть якщо і буде досягнуто зупинка вогню, ніхто не знає (як надовго): історія повторюється і ворог нікуди не дівається. Тому потрібно закладати фундаменти, як виживати в довгострокову перспективу тим самим бізнесам і вчитися з цих помилок або уроків, які нам дає війна", – зазначив прем'єр.

Він визнав, що реактивні шахеди зараз "не в повній мірі" збиваються українськими протиповітряними військами, Росія б'є по цивільних цілях, тож руйнування значні в багатьох галузях: логістиці, металургії, рітейлі, фармацевтиці, аграрному секторі.

"Одного єдиного інструмента, як вирішити цю проблему, не існує. Тобто нестандартна ситуація, війна в своїй самій активній фазі… І реагувати потрібно також асиметрично – як військовими засобами, так і внутрішніми по захисту бізнесу", – наголосив Корецький.

За його словами, президент, уряд та міністерства знаходяться дуже в активному системному діалозі зі всіма галузями.

"Видумувати велосипед і народжувати якісь ідеї з теорії не має сенсу. Потрібно чути, що бізнес потребує саме в цей конкретний момент часу і максимально реагувати на цю потребу", – зазначив прем'єр.

Серед заходів на підтримку бізнесу він назвав повну ревізію активів, що є у Фонду держмайна, державних підприємств та міністерствах, після якої бізнесу буде запропоновано використовувати складські чи виробничі приміщення; децентралізацію як в енергетиці, так і в логістиці та і в інших секторах.

Він додав, що розроблений чіткий план з рітейлерами та логістами, як покращити та пришвидшити логістичні процедури з країнами-сусідами. Мова, у тому числі, про гнучку систему перетину кордону – швидкий та безперебійний "fast-track", щоб формувати за кордоном логістичні вантажі і повертати назад.

"Комплексне і довге питання, як логістики, енергетики, так і багатьох інших – це підземне будівництво. Це займає роки. Але якщо не почнемо сьогодні, то через два роки також нічого не буде", – назвав ще один захід Корецький.

Він також виділив необхідність запустити програму страхування бізнесу від воєнних ризиків, бо класична форма не працює.