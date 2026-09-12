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Україна цього року суттєвіше готова до атак на енергетику, ніж минулої зими – прем'єр

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Україна цього року суттєвіше готова до атак на енергетику, ніж минулої зими – прем'єр
Фото: Єгор Шуміхін

Україна активно готується до очікуваного посилення атак на енергетику, розробила план стійкості, й хоча захистити всі енергетичні об'єкти не вдасться, країна краще готова до атак, ніж минулої зими, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Енергетика під постійними обстрілами, захистити в повній мірі все неможливо, це зрозуміло. Проте ми суттєво готовші до цих атак, ніж минулої зими", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз" у Києві у суботу.

"Вже сто разів зі всіх каналів сказано, що зима буде важкою, я нічого нового не додам. Проте в нас іншого плану, ніж пройти цю зиму, пройти достойно, немає", – зазначив голова уряду.

На думку Корецького, Росія розглядає нинішній період і зиму як "такий бліцкриг", але уряд за рахунок спільної роботи та підтримки партнерів налаштований пройти цей непростий період, вирішуючи тактичні задачі та стратегічно розвиваючи державу.

Він наголосив, що з минулої зими були зроблені висновки, серед іншого готуються децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст та областей, і це є головна задача.

Прем'єр нагадав, що вже має достатній досвід, бо минулу зиму проходив разом із попереднім урядом у ролі голови НАК "Нафтогаз України".

За його словами, уряд розробляє і плані "B", і плани "С", і, можливо, "найгірший зі всіх можливих".

Корецький зауважив, що удари ворога та руйнування від них в останні два місяці виросли в рази, тож економіка вже знаходиться у найскладнішому стані.

"(але) Оптимізму – вистачає, сил – вистачає, бажання команди і всіх долати ці труднощі --вистачає", – підсумував прем'єр-міністр України.

#удари #енергетика #готовність
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