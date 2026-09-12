На АЗС в Україні протестують сповіщення про наближення ворожих дронів – Корецький

На АЗС в Україні тестують автоматичне та оперативне сповіщення про наближення ворожих дронів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Телеграмі в суботу.

Він зазначив, що зібрав термінову нараду з операторами ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС, на якій обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей.

"Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів", – повідомив Корецький.

"Відтестуємо це на автозаправних комплексах – паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес", – додав він.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, на нараді проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами.

"Через події на Близькому Сході та збої в ланцюгах поставок світові котирування нафти знову стрімко зростають. Очевидно, що і в Україні є відповідна реакція гравців ринку", – зазначив він.

За словами Корецького, намічено чіткий план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році.

"Реагуємо на запити бізнесу – відповідь має бути швидкою і дієвою", – заключив він.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/477