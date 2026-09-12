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Відбудована за сприяння Естонії школа мистецтв відкрилась у Малині

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Відбудована за сприяння Естонії школа мистецтв відкрилась у Малині
Фото: https://x.com/Tsahkna

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна взяв участь у відкритті школи мистецтв у місті Малин Житомирської області.

"Агресія Росії – це не лише про територію. Вона прагне знищити Україну та позбавити її вільного і суверенного майбутнього. Відбудовуючи художню школу в Малині, Естонія допомагає переконатися, що Росія не досягне успіху", – йдеться у повідомленні МЗС Естонії у Телеграмі.

У свою чергу Цахкна додав, що з дитинства грав на музичному інструменті і співав в хорі.

"Я навіть сам спробував пограти на фортепіано", – написав глава МЗС Естонії у соцмережі Х, розказуючи про відкриття школи.

Він також розказав, що значна частина церемонії відкриття проходила в укритті, оскільки російські безпілотники тероризували регіон. "Та попри ці обставини, робота з відбудови майбутнього України триває", – зазначив Цахкна.

Джерело: https://x.com/MFAestonia/status/2098798384937124300

https://x.com/Tsahkna/status/2098790451557867639

#естонія #відбудова #школа
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