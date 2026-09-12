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Противник атакував Україну 410 ударними БпЛА з ранку суботи, атака продовжується – ПС

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Противник атакував Україну 410 ударними БпЛА з ранку суботи, атака продовжується – ПС
Фото: Ґвара

Протягом дня 12 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 410 ударними БпЛА (37 із них – реактивні), повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 336 ударних БпЛА (23 із них – реактивні)", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА противника.

"Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігається близько 55 ударних безпілотників. Також заходять нові групи БпЛА", – попередили Повітряні сили, закликавши не ігнорувати тривогу.

#атака #рф #статистика
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