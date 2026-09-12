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Події

У Краматорську росіяни атакують цивільні автомобілі: загинуло три людини

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12 вересня російські війська почали масовано бити по цивільних автомобілях у Краматорську (Донецька область), повідомляє міськрада.

"Лише протягом першої половини дня зафіксовано три влучання у цивільні авто у середмісті. Двічі – по машинах, які перебували в русі, ще один удар припав на автомобілі, припарковані біля магазину", – йдеться у повідомленні у Телеграмі в суботу.

За даними міськради, загинуло три людини, ще троє дістали поранень.

"Це не військові цілі. Це звичайні цивільні автомобілі. Люди їхали у своїх справах. Хтось у цей вихідний день поїхав придбати продукти для родини…Російські війська вкотре демонструють, що для них цивільне населення є ціллю", – наголошено у повідомленні.

#краматорськ #автомобілі #обстріли
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