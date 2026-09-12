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На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

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На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинуло дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і три АЗС.

"Вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв", – написав очільник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко у Телеграмі в суботу.

За його інформацією, близько 16-ї години було вражено продуктовий магазин в Звягелі: 2 людини загинули.

#житомирщина #наслідки #обстріл
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