На Житомирщині дві людини загинули через удар ворога по магазину, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і АЗС

Ворог продовжує в суботу тероризувати Житомирщину: загинуло дві людини, уражено підприємство з іноземними інвестиціями і три АЗС.

"Вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв", – написав очільник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко у Телеграмі в суботу.

За його інформацією, близько 16-ї години було вражено продуктовий магазин в Звягелі: 2 людини загинули.