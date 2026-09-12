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Київ і Дніпро відправлять в Одесу 7 автобусів – Кличко

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Київ і Дніпро відправлять в Одесу 7 автобусів – Кличко

Київ і Дніпро відправлять в Одесу, яка має гостру потребу в громадському транспорті, сім автобусів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ у жовтні 2022 року передавав Дніпру в користування 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли тоді в Дніпрі під час російського обстрілу. Тепер потребу в автобусах має Одеса. І Дніпро, як місто, яке ними користувалося, та Київ, у власності якого перебуває транспорт, разом домовилися підтримати одеситів. Та спрямувати частину автобусів, 7, на користування в Одесу", – розповів мер столиці у Телеграмі в суботу.

За інформацією Кличка, автобуси, які столиця передавала Дніпру, та частина яких тепер поїде в Одесу, – це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб.

"Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв – із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу", – зазначено у повідомленні.

"Ми повинні сьогодні допомагати та підтримувати одне одного, повинні разом вистояти і перемогти", – переконаний Кличко.

#транспорт #київ #дніпро #одеса
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