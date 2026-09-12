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Міністр оборони підсумував удари по РФ за тиждень і відзначив побиття діпстрайк-рекорду 2026р

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Міністр оборони підсумував удари по РФ за тиждень і відзначив побиття діпстрайк-рекорду 2026р
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара відзначив чергові результативні удари Сил оборони по об'єктам в РФ за минулу добу і тиждень, наголосивши на побитті діпстрайк-рекорду 2026 року – удару по підприємству в Новому Уренгої.

Як повідомила пресслужба Міноборони в Телеграмі в суботу, Хмара повідомив про результативні удари по комбінату з виробництва високооктанових добавок до бензину, синтетичних каучуків та мономерів у Самарській області РФ. "Ці елементи використовують при виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет", – зазначив він.

За словами міністра оборони, минулої доби також запалили нафтопереробний завод у Саратові. Під атакою опинився й підсанкційний хімзавод у Волгограді, який виготовляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.

Протягом тижня, з понеділка були уражені місця дислокації та запуску ударних БпЛА поблизу Донецька. Окрім того, на Брянщині знищено три радіолокаційні станції та наземний ретранслятор, за допомогою якого російські терористи наводили дрони на українські цивільні об'єкти.

"Також Сили оборони побили діпстрайк-рекорд 2026 року: за 3000 км від кордону уражено ключове підприємство з переробки газового конденсату в Новому Уренгої", – зазначив міністр.

Крім того, за його словами, уражено щонайменше три військові кораблі у Новоросійську, а в Криму – патрульний катер та антенні комплекси розвідки. У Дагестані поцілили у морський порт – критичний вузол постачання іранських дронів Shahed та компонентів.

"Позбавляємо ворога матеріальних ресурсів для війни. Продовжуємо виконувати план з примушення росії до справедливого миру", – йдеться у повідомленні.

#удари #міноборони #рф
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