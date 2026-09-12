У морі біля Коблевого вибухнула протидесантна міна: загинуло подружжя, дві людини постраждали

У Коблевому (Миколаївська область) в акваторії Чорного моря в суботу вдень стався вибух протидесантної міни.

"Внаслідок вибуху, на жаль, загинуло подружжя – 43-річний чоловік та 42-річна жінка. Їхня 16-річна донька отримала поранення, їй надали медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно. Також постраждала 40-річна жінка, яку в тяжкому стані госпіталізовано", – повідомив в.о. начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

Він наголосив, що ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку.

"На жаль, люди перетнули огородження…Сьогоднішня трагедія ще раз доводить: жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним. Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям", – йдеться у повідомленні.